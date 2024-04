Gusttavo Lima causa polêmica ao levar cavalo para abertura de show - Reprodução/Instagram

Gusttavo Lima causa polêmica ao levar cavalo para abertura de show Reprodução/Instagram

Publicado 22/04/2024 19:01

O cantor Gusttavo Lima se envolveu em uma nova polêmica após colocar um cavalo de grande porte no palco durante seu show no Mineirão, em Belo Horizonte, no último sábado (20).

Em vídeo que viralizou nas redes sociais, o sertanejo entra no palco montado no animal para a abertura da sua apresentação. No Brasil, o cavalo da raça Friesian, que pertence ao haras de Gusttavo, pode custar até R$ 500 mil.

E o Gusttavo Lima que colocou simplesmente um cavalo no palco do Buteco BH pic.twitter.com/XXQgHLHvTY — AMO SERTANEJO (@amosertanejof) April 21, 2024

O momento repercutiu e o artista foi alvo de críticas. Muitos internautas apontaram que o animal estava aparentemente estressado por conta do barulho e assustado com os efeitos do palco. "E o Gusttavo Lima que achou que seria de bom tom subir no palco com um cavalo?", disse uma. "O barulho deve incomodar horrores o bicho", comentou outra. “Imagina o estresse do bichinho", afirmou uma terceira.

Após a repercussão, Gusttavo fez uma postagem no Instagram sobre o show mas ignorou a polêmica. "Passando para deixar um abraço para todo mundo que nos acompanha, especialmente para a galera de BH. Fizemos o Boteco em Minas Gerais e foi um grande sucesso, quase 70 mil pessoas dentro do Mineirão. Loucura, recorde total!", declarou.