Filho de Marcelo Rezende diz que sofreu abusos da ex-namorada do pai - Reprodução/Instagram

Filho de Marcelo Rezende diz que sofreu abusos da ex-namorada do paiReprodução/Instagram

Publicado 22/04/2024 17:38 | Atualizado 22/04/2024 17:39

O jornalista Diego Esteves, filho do apresentador Marcelo Rezende, revelou que sofreu abuso sexual na infância de uma ex-namorada do pai. O relato foi feito no programa "A la Tarde", da America TV, emissora argentina onde ele trabalha.

A atração exibiu uma reportagem sobre um jovem vítima de abuso quando Diego decidiu compartilhar seu relato. “Vou contar o que aconteceu comigo quando eu era criança. Eu nunca contei isso jamais. Fiz terapia por muitos anos e é um tema muito difícil”, iniciou ele.

“Esses episódios são como efeitos mariposas e levamos para sempre. Vou contar e cada um toma sua conclusão”, declarou. “Quando eu tinha 7, 8 anos e por uns minutos fiquei a cargo de uma ex-namorada de meu pai. A mulher tinha 40 anos e esse caso aconteceu no Brasil”.

Sem citar o nome da mulher que cometeu o abuso, ele detalhou a situação. “Eu estava no meu quarto e ela ficou brincando comigo. De repente ela me senta em seu colo, começa a fazer carinho em mim. E quando a situação veio a prosseguir, entra meu irmão e neste momento interrompeu a situação”, completou.

Tenía 8 años Diego Esteves cuando la pareja de su padre lo abusó sexualmente.

A los niños también los abusan sexualmente. @JotaxTV pic.twitter.com/JrzYMYS1aV — Analu Salazar (@Ana1uSalazar) April 21, 2024

Marcelo Rezende também era pai de Patrícia, Marcela, Carolina e Valentina. O apresentador morreu em setembro de 2017 por falência de múltiplos órgãos. Ele enfrentava um câncer de pâncreas.