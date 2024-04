Anderson Leonardo - Foto: Reprodução

Anderson Leonardo Foto: Reprodução

Publicado 22/04/2024 13:45 | Atualizado 22/04/2024 13:58

O vocalista do Molejo, Anderson Leonardo, continua internado no Hospital da Unimed-Rio, onde foi tratado inicialmente em março por insuficiência renal. Agora, nesta segunda-feira (22), após uma breve melhora, o artista deixou o quarto e voltou para a UTI, ainda sem previsão de alta.

"O Hospital Unimed-Rio informa que Anderson de Oliveira foi transferido para a unidade de terapia intensiva. No momento, não há previsão de alta do paciente dessa unidade", afirmou o boletim assinado por Luiz Fernando Nogueira Simvoulidis, diretor médico da unidade hospitalar.

De acordo com relatos da assessoria do artista para a Quem, a transferência para a UTI ocorreu devido a uma queda de pressão arterial do cantor. A mudança revelou uma situação delicada em seu quadro clínico e pediu intervenção médica.

Anderson Leonardo trata um câncer na região inguinal desde 2022. A partir do dia 24 de março, quando voltou ao hospital, o famoso passou a enfrentar complicações em seu tratamento.