Lore Improta chama atenção de Liz após segunda briga na escola - Reprodução/Instagram

Publicado 22/04/2024 21:40 | Atualizado 22/04/2024 21:47

A dançarina Lore Improta foi buscar a filha Liz, de dois anos, na escola e descobriu que a menina brigou com um colega de classe pela segunda vez . Após a professora informar a situação, ela chamou a atenção da herdeira.

Em vídeo que viralizou nas redes sociais essa semana, a influenciadora aparece perguntando para Liz o que aconteceu na escola. A menina explica que não queria compartilhar seu brinquedo e a Lore explicou que ela não deveria brigar com os colegas por conta disso.

"Você não pode compartilhar seu brinquedo com o amiguinho sem precisar brigar, filha? Consegue?" perguntou a dançarina para Liz.

Enquanto Liz ouvia com atenção, Lore incentivou que outras atitudes da filha para não se envolver em mais brigas. "Lembra que mamãe falou: como a gente usa a mão? Pra fazer carinho, abraçar, não é pra bater no amiguinho. O que é seu, você pode compartilhar, não precisa bater no amiguinho", explicou.

Em conversa com os seguidores, a companheira de Léo Santana explicou que sempre aposta no diálogo para repreender algum comportamento da filha. "Estava conversando com a professora e ela disse que é normal esse momento das crianças demarcarem aquilo que entendem que é dela. E a gente tem que conversar, sobre compartilhar, não brigar, não bater. Aqui em casa é tudo na conversa. É um modo de defesa. Com a educação vai melhorando", completou.