Jaquelline Grohalski e Nadja Pessoa trocam farpas na web - Reprodução/Instagram

Jaquelline Grohalski e Nadja Pessoa trocam farpas na webReprodução/Instagram

Publicado 22/04/2024 20:58 | Atualizado 22/04/2024 21:01

Jaquelline Grohalski e Nadja Pessoa trocaram farpas nas redes sociais. A confusão começou após Nadja fazer uma publicação sobre o fim do relacionamento de Davi Brito e Mani Reggo, dizendo que o casal nunca fingiu uma relação para gerar conteúdo nas redes sociais.

"Melhor terminar que viver algo falso? Oi? Não, meu bem, o Davi nunca viveu um relacionamento falso assim como alguns que faz casal para ter conteúdo. Se terminou, foi porque acabou o querer", declarou Nadja Pessoa no X, antigo Twitter.

Melhor terminar que viver algo falso ? Oi ?

Não meu bem, o Davi nunca viveu um relacionamento falso assim como alguns que faz casal para ter conteúdo



Se terminou foi porque acabou o querer



Boa noite

Nadnaticos #nadnaticos #nadnatico #nadjapessoa #moral0 pic.twitter.com/xcGhJkYAqS — Nadja Pessoa (@nadjapessoa_) April 20, 2024

A postagem repercutiu e a campeã do reality show "A Fazenda 15" mandou um recado direto para a ex-peoa. "Oh senhorita Nadja Pessoa, já se recuperou da inveja que você sentia de mim no reality? Porque não é possível mulher, nem no seu nome eu toco", disparou.

"Tá querendo aparecer pra cima de mim. Já que está sem enredo. Falsa e invejosa aqui é você, entre outras também, comédia", completou Jaquelline.