Bruna Lombardi no 'Domingão do Huck'Reprodução/Globo

Publicado 22/04/2024 18:14

Bruna Lombardi participou do "Domingão com Huck" no último domingo (21) e revelou que quase sofreu um acidente durante as gravações do antigo programa de Angélica na TV Globo, "Estrelas". De acordo com a atriz, ela quase caiu de um cavalo após Luciano Huck decidir brincar com um drone.

"Você quase me derrubou do cavalo", relatou Lombardi. "Ele estava enlouquecido com o drone. Virou diretor de uma cena que era eu e o Ri [Carlos Alberto Richelli, seu marido] andando a cavalo, mas ele filmou num drone".

"Eu estava sem ter o que fazer, era o programa da Angélica. Eu vi a Bruna e o Richell andando a cavalo, falei, vou filmar. Mas o cavalo não gostou do meu drone, não", acrescentou Huck.

"Ele filmando, pensou em fazer mais um take comigo e o drone passou pertinho do cavalo e o bicho deu uma empinada e eu quase caí. Não caí porque sou do ramo", completou a artista.