22/04/2024

Nos últimos dias, a separação e a traição de Gracyanne Barbosa e Belo dominaram as redes sociais. Porém, um nome surgiu entre as polêmicas: Viviane Araújo. Internautas afirmaram que a famosa foi vingada por ter sido traída pelo pagodeiro. Porém, este colunista traz informações exclusivas sobre a polêmica.

O relacionamento entre Belo e Viviane começou em 1998 e terminou em 2007, após a atriz descobrir uma traição, que foi admitida pelo cantor. Muitos apontavam Gracyanne como pivô do fim do namoro, mas a verdadeira responsável pela separação teria sido Luciana Picorelli e a coluna detalha esse triângulo amoroso.

Este colunista apurou que, ainda em 2004, Belo teria tirado Luciana da casa dos pais e a levado para a Barra da Tijuca. O famoso presenteou a repórter com um carro Audi TT do ano vigente, e apartamento. A rivalidade entre Luciana e Viviane, com quem o loiro assumiu relacionamento, foi escancarada na época, com disputas sobre quem tinha o veículo mais caro e etc.

Naquele mesmo ano, Belo foi preso e Luciana foi escondida visitá-lo no presídio, sem que Viviane Araújo soubesse. A modelo que já foi repórter do saudoso Wagner Montes, na Record, dançarina do Copacabana Beach, Molejo e foi musa da Portela, teria se tornado rainha de bateria da Estácio de Sá graças ao pagodeiro. Picorelli era vista com frequência no palco do show do cantor.

Por fim, Belo teria largado Luciana e engatado com Gracyane ainda na prisão. Em conversa exclusiva com a coluna, a modelo não confirmou e nem negou detalhes do seu envolvimento com o famoso. Ainda assim, ela revelou que “se arrepende de algumas decisões, mas não quer se envolver em problemas”.