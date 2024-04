Ana Maria Braga e Davi - Reprodução/Globo

Ana Maria Braga e DaviReprodução/Globo

Publicado 22/04/2024 11:39 | Atualizado 22/04/2024 12:04

Ana Maria Braga revelou ter ficado surpresa com o fato de Davi Brito não ter assumido o relacionamento com Mani Reggo assim que saiu do BBB 24. A famosa recordou uma declaração do campeão em seu programa, afirmando que estava apenas “conhecendo” a vendedora de lanches.



Em uma conversa com Tati Machado, a apresentadora explicou seu ponto: "Nada tinha saído, dele e da Mani, então era natural falar 'e a namorada, esposa'. Quando ele falou que estava 'conhecendo' [ela], eu levei um susto mesmo. Acho que eu e todo mundo que estava escutando", afirmou Ana Maria Braga.

Após mencionar que Davi e Mani estavam juntos há um ano e sete meses, Ana e Tati concordaram que esse período já seria suficiente para conhecer bem o parceiro. "E aí, a coisa foi ficando esquisita, a Mani até chegou a mudar o status para esposa, ela tinha nas redes sociais escrito 'esposa do Davi'", comentou a participante do ‘Dança dos Famosos’.



O comentário de Ana Maria Braga deu o que falar na web, com internautas opinando sobre a situação. “1 ano e 7 meses era pra ele estar noivo! Enrolar pra que?”, questionou um usuário. “Eu tomei outro susto quando soube que ela patenteou a marca ‘Calabreso’ antes de terminar com ele”, pontuou outro sobre tentativa de registro da expressão por parte de Mani Reggo.