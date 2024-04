Marido de Simone Mendes quer registrar ?calabreso, expressão de Davi - Foto: Reprodução

Marido de Simone Mendes quer registrar ?calabreso, expressão de Davi

Publicado 22/04/2024 09:11 | Atualizado 22/04/2024 10:06

Esta coluna descobriu que Mani Reggo, ex-namorada de Davi Brito, não seria a única tentando registrar a expressão “calabreso”. Quem entrou na disputa também foi o esposo de Simone Mendes, Kaká Diniz, que também solicitou o registro de “calabreso”.



O criador da expressão “calma calabreso” foi o ator e humorista Toninho Tornado, mas aparentemente ele não registrou o nome e agora representado por Kaká, decidiu dar entrada no pedido. A expressão ganhou notoriedade durante o BBB 24. Um suposto print indica que o Instituto Maria Preta, de Mani Reggo teria solicitado o registro da marca em algumas categorias.



Após apuração, confirmamos que o “Instituto Maria Preta”, que Mani Reggo faz parte, realmente solicitou o registro no NPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial). A ação foi seguida pela empresa de marketing “Non Stop”, onde Kaká Diniz é sócio, numa tentativa de se tornar detentora do nome.

A amada do baiano busca pelas patentes das marcas "MANI Lanches", "X-Calabreso" e "Calabreso". Já o empresário tenta emplacar apenas a última. As solicitações foram feitas enquanto o Davi estava confinado no programa. O Instituto Maria Preta solicitou no dia 3 de fevereiro, já Non Stop no dia 5 de fevereiro.



Caso uma das marcas obtenha o registro “calabreso”, Davi precisará pagar um valor pelos direitos caso deseje continuar usando. Ambos os pedidos estão em fase de “oposição”, onde outros interessados teriam que emitir uma declaração sobre os motivos de não concordar.