Jesus Luz revela que não vai ao show da Madonna - Reprodução/Instagram

Publicado 23/04/2024 18:03 | Atualizado 23/04/2024 18:04

Jesus Luz revelou que não vai comparecer ao show de Madonna na praia de Copacabana, no Rio Janeiro, que acontecerá no dia 4 de maio. O modelo e DJ, que já namorou a Rainha do Pop, contou que decidiu não conferir a apresentação após ter um desentendimento com a cantora.

"Tenho que me posicionar, não tem como fingir que está tudo bem. Eu tive um desentendimento com ela na semana passada, por mensagem. E eu não vou ao show", contou ao Gshow durante o evento Salão Casa Moda, que aconteceu em São Paulo, nesta terça-feira (23).

"Não vou me prolongar muito sobre o assunto porque nunca fiz isso e não é agora que vou expor nada. Mas tenho que dizer a vocês a verdade", completou o modelo.

Madonna e Jesus Luz se conheceram em 2008, quando a artista realizou um ensaio fotográfico. No ano seguinte, o brasileiro participou do clipe de "Celebration" da cantora. O namoro durou dois anos.