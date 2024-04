Leonardo fala sobre perdoar uma traição e web debocha: 'Esse entende' - Foto: Reprodução

Leonardo fala sobre perdoar uma traição e web debocha: 'Esse entende'Foto: Reprodução

Publicado 23/04/2024 14:48 | Atualizado 23/04/2024 14:56

O cantor Leonardo compartilhou seu conselho para quem já foi traído, incluindo o pagodeiro Belo. Com seu bom humor, o sertanejo opinou que, ou se abandona de vez, ou se aceita de vez aquele “chifre” na relação. Por fim, o artista até afirmou que “não existe amor” entre o ex-casal de famosos.

O pai de Zé Felipe se dirigiu não somente a Belo, que teria sido traído por Gracyanne, mas a todos que viveram algo semelhante. "Ou você vai largar pra sempre ou aceitar pra sempre, né? Só que esse aceitar aí, vai ser um aceitar contínuo e eu acho que o chifre vai vir com mais força ainda”, ponderou o cantor em uma entrevista para Leo Dias.



Em seguida, o famoso demonstrou confiar no próximo até que se prove o contrário. “Eu, na verdade, só acredito no chifre, quando você vê, 'eu vi ali, tem a prova'", afirmou Leonardo. Ao ser informado sobre a confirmação da traição pela própria Gracyanne, o cantor disparou: "Então, porque acabou o amor então, acabou a cumplicidade. Tá na hora então de cada um pegar a sua estrada".



Porém, as declarações de Leonardo revoltaram os internautas nas redes sociais. "Leonardo, após 3 filhos fora do casamento", ponderou um seguidor. "Leonardo tá certo, errada tá a Poliana que aceitou", argumentou outra. "O próprio ditado: 'Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço'”, ironizou um terceiro. "Esse entende bem os dois lados da moeda! (Teoria e prática)", apontou mais um.



Vale destacar que o fim do casamento de Belo e Gracyanne tornou-se público após a confirmação da traição da musa fitness com seu personal trainer. Embora o cantor já tenha se mudado da casa que dividia com Gracyanne, não está descartada a possibilidade de uma reconciliação entre o ex-casal.