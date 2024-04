Juninho no BBB 24 - Reprodução/Globoplay

Publicado 23/04/2024 11:10

Antonio Carlos da Silva Jr, mais conhecido como Juninho, causou surpresa ao voltar a trabalhar como motoboy após sua participação no BBB 24. O carioca fez questão de esclarecer que não ficou rico com o reality show e ressaltou que sua profissão é honesta e honrada. "Nunca foi diferente", comentou.



Apesar de ser formado em Contabilidade, Juninho ficou desempregado durante a pandemia e desde então passou a trabalhar nas ruas com a moto. Na segunda-feira (22), ele publicou no Instagram um vídeo mostrando a retomada do trabalho.



"Alguém: 'nossa, depois que saiu do BBB sumiu! Ficou rico, é?'. Eu: 'Aham. Vou ali fazer umas entregas e já volto pra gente conversar'", escreveu Juninho no vídeo em que aparece saindo de casa com o capacete. A atitude do ex-BBB gerou diversos comentários de apoio e admiração por sua humildade.