Deolane demonstra ciúmes de Fiuk, que chama a influencer de 'amor' Foto: Reprodução

Publicado 23/04/2024 09:41 | Atualizado 23/04/2024 10:00

Dayanne Bezerra, irmã de Deolane Bezerra, capturou um momento interessante da advogada em uma chamada de vídeo com Fiuk. Na gravação, a influenciadora demonstra ciúmes do cantor enquanto ele explica que está com algumas amigas. Além disso, o filho de Fábio Júnior chega a chamá-la de amor.



A situação se tornou viral nas redes sociais. "Por que você não me atendeu?", perguntou Deolane para Fiuk na ligação. "Porque estou aqui com algumas amigas", respondeu ele. "Aonde? Que amigas? Não estou entendendo, tchau", retrucou a influencer, prestes a desligar na cara do artista. "Calma, amor", tranquilizou o ex-BBB antes da chamada cair.



Fiuk liga de volta para Deolane e revela que estava brincando. "Não tem nenhuma mulher aí, né?", perguntou ela ao atender. "Tem nada", assegurou ele. "Só liguei para falar que estou com saudade", respondeu a influenciadora.



Dayanne aproveita a chamada para falar com o ator e o chama de "cunhado", expressando desejo em conhecê-lo pessoalmente. "Casal do ano", comentou ela em seguida, indicando que a irmã está começando a gostar do artista. Vale destacar que, segundo Mariana Morais, os famosos realmente vivem um affair.

