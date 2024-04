Rodrigo Simas compartilha bastidores da morte de Venâncio em 'Renascer' - Foto: Reprodução

Rodrigo Simas compartilha bastidores da morte de Venâncio em 'Renascer' Foto: Reprodução

Publicado 23/04/2024 11:58 | Atualizado 23/04/2024 12:29

Rodrigo Simas oficialmente se despediu do remake de 'Renascer', da Globo. Na manhã desta terça-feira (23), o ator utilizou suas redes sociais para compartilhar alguns momentos dos bastidores das suas cenas finais. Nos registros, seu personagem, José Venâncio, é velado.



Para quem não acompanha a novela, Venâncio, filho de José Inocêncio, morreu de forma trágica ao ser baleado. O tiro, disparado por Coronel Egídio, era para atingir seu irmão, João Pedro. No entanto, é o personagem de Rodrigo Simas que agora se despede da produção.



Em seu Instagram, Rodrigo dividiu com os fãs imagens da gravação do velório de seu personagem. Nas fotos, o ator aparece deitado em um caixão, em momentos descontraídos com outros membros do elenco.



Além disso, o ator compartilhou registros de Venâncio sendo preparado pela equipe de produção com sangue falso, simulando a bala que atingiu seu peito. Nos comentários, fãs elogiaram sua atuação e aplaudiram a cena de despedida do personagem.