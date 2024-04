Fernanda Paes Leme proíbe visitas após nascimento da filha - Reprodução/Instagram

Fernanda Paes Leme usou as redes sociais nesta terça-feira (23) para anunciar que decidiu proibir temporariamente as visitas em casa após o nascimento de sua filha. A pequena Pilar é fruto do noivado da artista com Victor Sampaio.

Depois de receber amigos na maternidade, a apresentadora explicou que está se adaptando à nova rotina com a bebê em casa e está oficialmente ‘fechada para balanço’.

“Esse negócio de neném é uma onda… Não consigo e não quero acompanhar tudo para poder viver profundamente isso aqui, principalmente no começo”, declarou nos stories do Instagram.

"Mas gostaria de agradecer tantas mensagens, tanto mimo, tanta preocupação, tanta flor, presentinhos, tanta demonstração de afeto com a baby Mó e comigo também. Mesmo não respondendo, tenho lido e escutado... é que não estou dando conta mesmo de responder... mas estou amando”, afirmou Fernanda.

Por fim, a artista falou sobre a decisão de não receber visitas nos próximos dias. “E amigos que querem vir aqui, estou fechada para balanço e para visitas por enquanto”, finalizou.

