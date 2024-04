Famosos marcam presença na tradicional feijoada do Axé - Divulgação

Publicado 23/04/2024 16:50

Nesta terça-feira (23), famosos marcaram presença na tradicional feijoada do Axé, promovida por David Santiago em comemoração ao feriado de São Jorge. O evento aconteceu no Rio de Janeiro.



Este ano, a lista de convidados contou com Kadu Moliterno, o jornalista Fábio Ramalho e o namorado João Zitinho, atores Douglas Sampaio, Simone Soares, Rafael Gualandi de "Terra e Paixão" e os ex-BBB’s Fran e Diego Grossi e David Santiago.



Nas redes sociais, David mostrou que a comemoração contou com samba ao vivo. Além da famosa feijoada, a festa contou com Acarajé, mesa repleta de frutas e até um carro de chopp.



Em vídeo, o promoter exibiu o ex-jogador de futebol Romário "iniciando os trabalhos". "Sempre quem abre minha feijoada é você", declarou David, exibindo o ex-atleta se servindo.