Aniversário de 50 anos do BeloReprodução/Instagram

Publicado 23/04/2024 21:27

O cantor Belo usou as redes sociais nesta terça-feira (23) para mostrar detalhes de sua festa de aniversário. Após separação de Gracyanne Barbosa, o músico comemorou seus 50 anos e fez agradecimento aos fãs.

"Ainda sem palavras por todo o amor e carinho que recebi em um dia tão especial pra mim. Gratidão por cada um de vocês", declarou o artista.

"Obrigado por fazerem parte da minha vida e espero que venham mais 50 anos fazendo parte da de vocês", completou Belo.

Na última semana, veio a público o fim do casamento de Gracyanne Barbosa e Belo após 16 anos juntos. O personal trainer Gilson de Oliveira foi apontado como pivô do casal e confirmou que se envolveu com a musa fitness entre fevereiro e agosto do ano passado.