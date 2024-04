Davi Brito e Nego Di - Foto: Reprodução

O humorista Nego Di causou alvoroço nas redes sociais ao gravar um vídeo acusando o vencedor do BBB 24, Davi Brito, de mau-caratismo. Segundo o artista, que não estava para brincadeira, o comportamento do baiano o entregou. Aliás, ele acredita que o público ainda vai enxergar a verdade sobre o campeão.



Segundo Nego Di, Davi tentou trair a confiança da ex-parceira dentro do programa. “Eu posso afirmar com propriedade que o Davi não foi vítima de racismo. Ele foi vítima da própria falta de caráter, do mau-caratismo dele, que ele confirmou assim que ele saiu”, declarou o humorista.



Enfatizando que Davi deixou Mani Reggo, que o ajudou nos momentos difíceis, Nego Di apontou que o jovem investiu em outras participantes do BBB 24. “O pior do que se desfazer de uma pessoa que estendeu a mão é trair essa pessoa [...] Ele tentou beijar a Pitel, ele tentou ficar com a Isabelle e só não ficou com as minas porque elas não quiseram”, afirmou.



O humorista também fez um alerta sobre o suposto uso do racismo como desculpa para atitudes questionáveis: “É muito fácil hoje o cara fazer um monte de merda e sair berrando ‘é porque eu sou preto’”, apontou. “O racismo existe, não é mimimi, é foda [...] mas nem tudo que acontece de ruim é porque eu sou preto”, garantiu. “O Big Brother me ensinou que o tempo sempre vai mostrar a verdade”, encerrou.