Preta Gil revela desejo por relacionamento aberto Reprodução/Instagram

Publicado 20/04/2024 16:54

Depois de enfrentar uma difícil separação em meio ao seu tratamento contra o câncer, Preta Gil revelou que deseja buscar novas formas de se relacionar. A cantora, que foi casada com Rodrigo Godoy por oito anos, revelou que considera viver um relacionamento aberto.

Em papo com Giovanna Pitel e Fernanda Bande no programa "TVZ", do Multishow, a artista conversou sobre a vida amorosa das ex-sisters. Pitel comentou que está namorando há 10 anos com Weslley Toledo e que já se considera casada pelo tempo que estão juntos.

"Você vai experimentando até o seu acordo de relacionamento funcionar. Eu já estou na parte madura da história, que é quando funciona", explicou Pitel. "Acho chique isso. Tô em busca de uma coisa assim", afirmou Preta. Em seguida, a artista pediu dicas à ex-BBB: "Depois a gente pode conversar sobre isso?".

Preta Gil se casou com o personal trainer Rodrigo Godoy em maio de 2015 e o relacionamento chegou ao fim em 2023. O término aconteceu após ser exposto que o ex-marido da artista teria a traído com sua ex-stylist, enquanto a filha de Gilberto Gil passava por um tratamento contra um câncer de intestino, no ano passado.