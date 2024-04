Mãe de Gil do Vigor volta atrás após confirmar término de Davi e Mani - Reprodução/Instagram

Publicado 20/04/2024 12:17 | Atualizado 20/04/2024 12:23

A mãe de Gil do Vigor, publicou um vídeo nos stories do Instagram na madrugada deste sábado (20) para falar sobre a repercussão de seu comentário a respeito do relacionamento de Davi Brito e Mani Reggo. Após confirmar o término do casal, Jacira voltou atrás.

Internada após realizar uma cirurgia na cabeça, Jacira Santana explicou que não quis confirmar o término e que estava apenas opinando sobre a situação. Na situação, ela repercutiu uma notícia sobre o assunto e declarou: "Eu já sabia! Ela tá bem tristinha a bichinha".

"Gente, eu fiz um comentário em uma página sobre o relacionamento de Mani e Davi, não sei de nada do relacionamento de ninguém", disse em vídeo.

"Quando eu falei que já sabia, eu falei por conta dos sinais, porque não vi foto, não vi os dois juntos", explicou. "Então, eu coloquei que já sabia nesse sentido. Quando falei sobre ela estar triste, eu quis dizer que ela deve estar triste a bichinha".

Jacira disse que estava acompanhando o caso apenas por estar com muito tempo livre no hospital. "Eu não sei do relacionamento dos outros, não sei do relacionamento de ninguém. Me deixem fora isso", completou.