Fabiana Justus comemora mesversário do filho caçula - Reprodução/Instagram

Fabiana Justus comemora mesversário do filho caçulaReprodução/Instagram

Publicado 20/04/2024 10:59 | Atualizado 20/04/2024 11:01

Fabiana Justus encantou os seguidores ao mostrar detalhes da comemoração dos oitavo mesversário do filho caçula, Luigi, fruto de seu casamento com Bruno D'ancona. Os dois também são pais de também das gêmeas Chiara e Sienna, de cinco anos.

A celebração aconteceu após a influenciadora receber alta hospitalar depois de passar por um transplante de medula. Em seu perfil no Instagram, a filha de Roberto Justus abriu um álbum de fotos e mostrou a família inteira fantasiada dos personagens do desenho animado "Power Rangers".

"E a minha felicidade de estar aqui nesse mesversário?! É um dia tão gostoso e divertido com a família... que benção estar aqui. Reuni todas as minhas forças (de Power Ranger) e o Luigi está curtindo cada dia mais as festinhas", escreveu Fabiana na legenda.

fotogaleria

Nos comentários, os seguidores de Fabiana se derreteram com os registros da comemoração. "Como é bom ver uma família juntinha", disse uma. "Que família mais linda", declarou outra. "Quando eu vejo você assim tão radiante, fico tão feliz que nem sei explicar", afirmou uma terceira.