Em 2008, o casal decidiu dar um passo a mais no relacionamento e ficaram noivos. No mesmo ano, Belo foi preso de novo e cumpriu pena em regime fechado - Reprodução / Instagram

Publicado 19/04/2024 19:37 | Atualizado 19/04/2024 20:03

Após Gracyanne Barbosa revelar ter tido um caso extraconjugal, supostamente com o personal Gilson de Oliveira, Belo finalmente se pronunciou sobre a separação. O cantor expressou sua tristeza com a situação, destacando como é um momento difícil. Porém, de visual novo, o famoso tenta seguir em frente ao menos com a carreira.



O cantor demonstrou seu pesar diante da separação, mas sem entrar em detalhes sobre o relacionamento com a musa fitness. "Muito triste, de verdade, com tudo isso que estão fazendo", desabafou o artista em entrevista ao portal Leo Dias.



Apesar da tristeza, o cantor demonstrou sua fé para lidar com os desafios: “Deus sabe de todas as coisas”, ponderou o famoso. A relação entre Belo e Gracyanne durou 16 anos, no entanto, segundo a colunista Fábia Oliveira, o casal vinha enfrentando uma crise já fazem 4 anos.



Para quem não sabe, Gracyanne se pronunciou mais cedo e resolveu homenagear o ex-marido. Belo está prestes a estrear a turnê Soweto 30, em São Paulo, e a musa fitness celebrou o projeto. Além disso, ela agradeceu o apoio dos fãs após o anúncio da separação. Por fim, ela ressaltou que o amor entre eles não acabou e deixou aberta para um recomeço.