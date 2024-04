Dona Déa abre o jogo sobre falas polêmicas: ?Falaria tudo de novo? - Foto: Reprodução

Publicado 19/04/2024 16:15

Publicado 19/04/2024 16:15

Em uma entrevista com Marcos Bulques, do Conexão Entrevista, Dona Déa, mãe de Paulo Gustavo, não hesitou em abordar a polêmica envolvendo Yasmin Brunet. Na época, as falas da veterana não teriam agradado a Globo, que cancelou o quadro com os eliminados do BBB no Domingão com Huck.

Ela expressou sua satisfação com o resultado do BBB 24, destacando a representatividade por meio de Davi Brito. “Amei [o resultado do BBB24]! Eu queria ver Davi, aliás os três [finalistas]. É muito importante ter um negro [campeão], depois de tanto sofrimento. Até eu quase apanhei por causa dele”, brincou.

Questionada sobre possíveis arrependimentos em relação ao que disse para Yasmin Brunet, Dona Déa negou. “Falaria tudo de novo e muito mais. Eu não tenho medo, eu já passei por tanta coisa, que tudo que acontecer, falar de mim, falar porque eu falei, não, eu nem me preocupo”, afirmou a famosa.

Porém, Dona Déa ponderou o peso das suas falas e como nem tudo foi divulgado. “Se fosse uma coisa séria, que eu tivesse feito uma grande injustiça, talvez eu refletisse e pedisse até perdão, mas falar tudo aquilo que eu falei, eu falei muito mais, que não saiu na televisão”, garantiu a apresentadora.

Segundo ela própria, as falas de Dona Déa causaram o cancelamento do quadro com os eliminados no ‘Domingão com o Huck’, mas realmente não se arrepende. “Inclusive, dei um livro chamado Macacos pra pessoa [Yasmin Brunet] aprender sobre os negros. Falaria tudo de novo, falo aqui, falo amanhã, falo depois de amanhã, vou falando. Minha vida é uma briga constante”, enfatizou.