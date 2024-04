Gisele Bündchen abre o jogo sobre relacionamento com Joaquim Valente - Foto: Reprodução

Gisele Bündchen abre o jogo sobre relacionamento com Joaquim ValenteFoto: Reprodução

Publicado 19/04/2024 15:32

Em uma participação especial no programa “Mais Você”, Gisele Bündchen compartilhou detalhes sobre sua vida pessoal. A modelo citou sua rotina de treino de jiu-jítsu, revelando que pratica a arte marcial há dois anos. Ao ser questionada por Ana Maria Braga sobre seu relacionamento com o professor, a modelo revelou como iniciou a relação.

"Eu faço (jiu-jítsu) já faz dois anos, meus filhos fazem também. Eu caminho na rua com outra postura porque sinto que sei me defender", declarou Gisele. "Ele [o professor] é seu namorado também, né? Acho que a aula fica mais gostosa", perguntou Ana Maria. "Ele ficou [sendo] agora, né, faz pouco tempo”, ponderou a modelo.

Vale destacar que o namoro de Gisele com Joaquim Valente foi oficializado em março deste ano, após serem vistos juntos em diversos momentos. “Mas muito legal... A gente tem que mostrar para os homens que as mulheres que mandam, né? ", disse a modelo em tom de brincadeira.

Em entrevista ao The New York Times, a supermodelo confirmou o namoro pela primeira vez e revelou estar muito feliz em sua nova fase. "Essa é a primeira vez que estou saindo com alguém que foi meu amigo primeiro. É muito diferente, é muito honesto e é muito transparente", afirmou Gisele na época.

Após o casal ser visto publicamente, surgiram rumores de que a relação teve início antes da separação entre Gisele e Tom Brady, que aconteceu em 2022. "Eu realmente não quero que minha vida vire um tabloide. Não quero me dispor a tudo isso. É mentira", enfatizou a famosa sobre os boatos polêmicos.