MC Ryan SP consegue liberação de Ferrari apreendida pela PFReprodução/Instagram

Publicado 19/04/2024 11:04 | Atualizado 19/04/2024 11:10

MC Ryan SP revelou que conseguiu a liberação da Ferrari que foi apreendida pela Polícia Federal na última quinta-feira (11) após ser abordado por policiais durante uma blitz no centro de São Paulo.

O funkeiro, de 22 anos, dirigia um veículo de luxo avaliado em cerca de R$ 4 milhões, mas havia uma divergência na documentação do carro: ele comprou o modelo Roma na cor preta e envelopou de vermelho.

O momento da abordagem policial foi transmitido ao vivo na televisão e em poucos minutos, haviam diversos repórteres na sede aguardando MC Ryan SP do lado de fora da sede da PF. Segundo o músico, ele ficou com vergonha da situação, mas não se deixou abalar.

"Fiquei meio com vergonha. Mas ao mesmo tempo, não me deixei levar. Se é isso que querem, se quiserem me taxar como um moleque que faz coisa errada, vou surfar na mídia deles. Saí e fui tumultuar também. Saí rindo, levei na esportiva, não me coloquei no lugar de bandido, nem nada, porque não sou", disse ao Gshow.

Após explicar a inconsistência nos documentos do veículo, foi liberado. "Saí na naturalidade, tanto que você pode ver que saí da delegacia dando risada e falei com todos os repórteres", afirmou.

"Se tivesse algo ilícito, algo grave, eu não ia nem parar para falar com a imprensa. Não era nada de errado grave. Acho que a mídia colocou potência numa coisa nada a ver, não achei legal", completou o pai da pequena Zoe.