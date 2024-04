Rapper FBC alfineta Anitta - Reprodução/Instagram

Rapper FBC alfineta AnittaReprodução/Instagram

Publicado 18/04/2024 22:14 | Atualizado 18/04/2024 22:15

Anitta está prestes a lançar seu novo álbum, "Funk Generation", e novo single do projeto, "Grip" já está gerando polêmicas. Nesta quinta-feira (18), o rapper FBC comentou sobre uma "coincidência" entre a música e seu grande hit, "Se Tá Solteira".

Em vídeo para o Spotify, a carioca explicou que a nova música foi gravada em espanhol e afirmou que se inspirou no "Miami bass". "Grip é uma música para dançar muito, com referência do Miami bass, que é algo original do funk brasileiro", declarou. Em seguida, exibiu alguns segundos da canção: "Charmosa, gostosa", canta ela.

O trecho da canção chamou a atenção dos internautas no X, antigo Twitter, que apontaram que "Grip" tem ritmo e letra similar ao hit "Se Tá Solteira", que integra o álbum "Baile" e revive o funk dos anos 90 com batidas inspiradas no "Miami bass". O hit de FBC foi lançado em 2021 e conta com a participação de Vhoor e Mac Julia. A faixa bombou e ficou marcada pela frase: "Charmosa, cheirosa, nossa, que mulher gostosa".

Nas redes sociais, fãs questionaram FBC sobre a semelhança entre as músicas: "Anitta, em teaser para novo álbum, cita diretamente o Miami Bass como inspiração e coloca trecho da música 'Grip', em que traduz os versos do FBC em Se Tá Solteira. Eaí, FBC, rolou contato pra essa produção?".

O músico respondeu e alfinetou a cantora. "Claro que não, mas eu acho f*da. Talvez seja uma coincidência, porque quase ninguém ouviu", escreveu. "Foi só os meus cinco fãs aqui no interior de Belo Horizonte".

Claro que não mas eu acho foda



Talvez seja uma coincidência pq quase ninguém ouviu



Foi só os meus 5 fans aqui no interior de belzonte https://t.co/47yJBDWRFH — FBC (@fbctadoido) April 18, 2024

O produtor Zebu, que trabalha com Anitta, respondeu ao comentário e afirmou que entrou em contato com Vhoor, DJ responsável pelos instrumentais de FBC. "Na real, já falei com o Vhoor no privado quando saiu o VMA. Foi coincidência mesmo. A mulher que fez essa parte da letra era viciada na palavra gostosa (no instrumental, tem um pontinho “tá gostoso”) e ela não é do Brasil. O instrumental vem das ideias do bonde do rolê de Miami com guitarra", explicou.