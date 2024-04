Jojo Todynho - Reprodução/Instagram

Jojo TodynhoReprodução/Instagram

Publicado 18/04/2024 16:25 | Atualizado 18/04/2024 16:42

Jojo Todynho publicou um vídeo em seu perfil no Instagram nesta quinta-feira (18) para comentar sobre o caso do idoso morto no banco de Bangu, no Rio de Janeiro, que chocou o Brasil. Essa semana, Érika de Souza Vieira Nunes foi presa após levar o cadáver do tio, Paulo Roberto Braga, a uma agência bancária para tentar realizar um empréstimo.

"Quando eu morrer, não quero ninguém zanzando com meu corpo por aí para pegar empréstimo", iniciou Jojo no vídeo. "Está ouvindo, dona Renata [amiga de Jojo]? Já estou avisando para os parentes, para os amigos, para todo mundo. Meu nome está sujo, sujíssimo. Tia Paulinha agradece".

Em seguida, Jojo lamentou o caso. "Gente, vou falar uma coisa para vocês, é cômico, mas é desesperador. Senhor, para a Terra que eu quero descer. Vou descer de rapel. O que é isso, gente? O que está acontecendo?".

"Mas tem um monte de gente que está devendo os outros, a gente vai cobrar e fica se fingindo de morto. Não está passando batido, não", alfinetou.

O vídeo de Jojo dividiu opiniões nos comentários por ela rir ao falar do caso. "Não faz sentido fazer graça com um caso absurdo de tentativa de furto mediante fraude e vilipêndio a cadáver. Ocorreu um crime gente, sem contar na vida do senhorzinho, ele estava doente e tinha saído um dia antes da UPA. Onde vocês vivem que achar isso é engraçado? No mínimo absurdo", comentou uma seguidora. "Inacreditável que consigam fazer piada com uma situação tão delicada e triste", escreveu outra. "Falta de respeito", declarou uma terceira.