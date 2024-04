Fábio Porchat faz piada com 'homem morto no banco' e é detonado na web - Foto: Reprodução

Fábio Porchat faz piada com 'homem morto no banco' e é detonado na web

Publicado 18/04/2024 13:36

Fábio Porchat, convidado do Encontro com Patrícia Poeta nesta quinta-feira (18), gerou polêmica ao fazer uma piada envolvendo o caso inusitado. O humorista debochou do caso "Tio Paulo", em que uma mulher levou um homem morto para pegar um empréstimo no banco. Porém, sua imitação do episódio foi mal recebida pelos internautas.

O famoso brincou com o caso ao referir-se à estreia da nova temporada de seu programa “Que História é Essa Porchat?”. Ele interagiu com uma mulher da plateia, que fingiu-se de morta. "Quero só dizer que ela adorou a estreia ontem do programa, foi muito legal. Ela estava assistindo super o programa e ela riu para caramba”, declarou o humorista, movimentando a senhora como uma marionete.

Embora tenha arrancado risadas do público presente, a repercussão nas redes sociais foi negativa, com críticas ao suposto mau gosto da brincadeira. A imitação de Porchat recebeu duras críticas, com usuários apontando falta de sensibilidade diante de um tema tão delicado.

"É sério que estão achando isso engraçado?", perguntou uma usuária, "Fábio Porchat é ridículo ao brincar ao vivo com uma senhora, imitando o episódio triste e macabro do velhinho morto no banco", declarou outra. "Eu não acredito que o Porchat meteu essa às 9h30 da manhã", reparou um terceiro.

Para quem não sabe, o caso em que uma mulher tentou sacar um empréstimo em nome do tio falecido, foi noticiado pelo repórter Pedro Bassan no Jornal Nacional. O vídeo rapidamente se tornou viral nas redes sociais. Tanto Patrícia Poeta quanto Fábio Porchat se mostraram incrédulos com a notícia desagrável, embora apenas o humorista tenha “extrapolado” com seu pequeno teatro.