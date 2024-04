Ex-BBB Vanessa Lopes compartilha carta aberta e detalhe chama atenção - Foto: Reprodução

Publicado 18/04/2024 09:48 | Atualizado 18/04/2024 09:55

A ex-BBB Vanessa Lopes recebeu críticas após compartilhar uma carta de agradecimento aos fãs do reality. A mensagem, publicada nas redes sociais da Globo, chamou atenção principalmente pela caligrafia da influenciadora. Embora envolva uma reflexão emocionante, os internautas deixaram essa questão de lado.



“O BBB foi a jornada mais desafiadora, mas também foi incrível por ter me dado um novo propósito, por ter me mostrado que tudo tem um propósito e que o tempo cura tudo”, refletiu a tiktoker. “Obrigada a todos que fizeram parte dessa jornada”, agradeceu ela, encerrando a mensagem.

Apesar das palavras de agradecimento da ex-sister, a maioria dos internautas só reparou em uma coisa: sua letra. “Meu irmão de 13 anos tem a mesma letra’, afirmou um seguidor, reprovando a escrita da famosa. “Eu achava minha caligrafia ruim, mas depois de ver isso... até que a minha é maravilhosa. Reflexo de uma geração que só sabe digitar”, detonou outro.



Entretanto, houve quem acolhesse Vanessa Lopes, demonstrando apoio em meio às críticas. “Com certeza, Vanessinha. Deus sabe de todas as coisas. Fiquei feliz em lhe ver bem”, declarou uma fã da influenciadora.



Além da tiktoker, outros participantes do BBB 24 também deixaram mensagens para os telespectadores. O reality show encerrou sua temporada recentemente, consagrando Davi Brito como o grande campeão, com 60,52% dos votos do público.