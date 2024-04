Grávida, Iza compartilha primeiro ultrassom e encanta seguidores - Foto: Reprodução

Publicado 18/04/2024 09:27

A cantora Iza está esperando seu primeiro filho com o jogador do Mirassol, Yuri Lima. Em um post emocionante na web, nesta quarta-feira (17), a artista revelou alguns momentos especiais dos primeiros meses de gestação. Inclusive, ela fez questão de incluir o ultrassom do bebê pela primeira vez.

Em seu perfil no Instagram, Iza compartilhou fotos dos momentos íntimos ao lado de Yuri, exibindo orgulhosamente seu barrigão. A cantora também mostrou os bastidores de um ensaio fotográfico, onde sua silhueta em crescimento foi o destaque. Além disso, ela abriu o jogo sobre os desafios da gravidez, revelando que tem enfrentado muitos enjoos.

"Os últimos dias/meses por aqui", declarou a artista na legenda. Encantados, os seguidores inundaram a publicação com elogios para a futura mamãe. "Belíssima! Se a mãe já é linda assim, imagina o bebê", declarou um fã da cantora. "A Iza só não é mais linda que a Iza grávida", elogiou outro. "Vem aí, a criança mais esperada e linda do BRASIL", destacou mais um.

Vale lembrar que a notícia da gravidez de Iza foi divulgada pelo jornalista Leo Dias no programa 'Fofocalizando', no SBT, e confirmada oficialmente pela cantora. Em um gesto romântico, Yuri compartilhou uma declaração de amor à futura mamãe e seu primeiro filho, mostrando um teste de gravidez e emocionando os fãs do casal.