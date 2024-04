Sabrina Sato derruba Beatriz após BBB 24 - Reprodução/Instagram

Sabrina Sato 'se vingou' de Beatriz nesta quarta-feira (17) e derrubou a ex-sister em um camarim do projac. O reencontro foi registrado nas redes sociais.

Após o fim do BBB 24, a apresentadora encontrou Beatriz no camarim e aproveitou para 'dar o troco' na ex-sister. "Eu descontei, gente! É o Brasil do Brasil!", escreveu a mãe de Zoe na legenda.

Durante a conversa, Sabrina declarou que vai ajudar a encontrar um pretendente para Beatriz. “Já tenho cinco pra você escolher. Agora você vai fazer um ‘Big Brother’ só de boys para você escolher”, brincou a apresentadora.

Vale lembrar que Sabrina Sato fez uma visita aos confinados da casa mais vigiada do Brasil no mês passado e Beatriz ficou tão eufórica ao conhecer a apresentadora, que acabou derrubando a convidada do reality no chão.

A atitude dividiu opiniões nas redes sociais e a produção do programa precisou agir. Beatriz tomou uma punição gravíssima e perdeu 500 estalecas no jogo. No entanto, Sabrina não se incomodou com a situação. "Eu estou ótima e amei receber todo carinho", garantiu Sato na ocasião.