Maria Guilhermina usa equipamento para andarReprodução/Instagram

Publicado 17/04/2024 18:38 | Atualizado 17/04/2024 18:45

Letícia Cazarré, esposa do ator Juliano Cazarré, emocionou os seguidores ao mostrar a filha, Maria Guilhermina, "experimentando andar" nesta quarta-feira (17). A filha do casal, que fará dois anos em junho, nasceu com uma doença congênita rara no coração.

No vídeo compartilhado nos stories do Instagram, a stylist mostrou a filha tentando dar os primeiros passos com o auxílio das médicas. Para isso, Maria Guilhermina e uma médica usam sandálias que estão ligadas para ajudar na movimentação. “Experimentando andar”, escreveu Letícia na legenda.

Recentemente, Letícia relatou que passou por um grande susto após a filha sofrer uma complicação em seu quadro de saúde . "Nós passamos pela pior intercorrência que a Maria Guilhermina já teve desde que chegou em casa há pouco mais de um ano. Foram momentos muito difíceis e sofridos para ela em especial e para mim como mãe, que a vi quase morrer em meus braços, mas graças a Deus mantive a calma e fiz o que precisava ser feito. Sofridos para o pai e os irmãos, que voltaram a viver a aflição de quase perdê-la, e também para toda a equipe que vem cuidando dela com tanto empenho", escreveu em publicação feita no Instagram.

"Posso dizer sem sombra de dúvidas que o que aconteceu aqui em casa ontem foi mais um milagre na vida da pequena Maria Guilhermina. Ou, para repetir as palavras de um amigo médico, 'Deus a segurou por um fio'", informou. "Enquanto tudo acontecia, eu falava pra Deus: 'Então vai ser assim, Senhor? Então quer dizer que ela viveu tudo isso, nesses 2 anos, e no dia seguinte à cerimônia de confirmação do batismo, ela vai ser chamada ao Céu? Eu sinto muito, mas aceito.' E mais uma vez, entreguei completamente a vida da minha filha a Deus".

"Depois de acionados os médicos e a ambulância, ela foi levada à emergência com o Juliano, trocou de cânula, fez os exames e teve alta na mesma noite. Hoje passou o dia bem, ativa e sorridente", celebrou.