Davi Brito - Foto: Reprodução

Publicado 17/04/2024 14:37 | Atualizado 17/04/2024 14:52

Davi Brito, o grande vencedor do BBB 24, está recebendo diversas demonstrações de carinho do público. Nesta quarta-feira (17), um fã presenteou o motorista com um jaleco bordado com o seu nome, em apoio ao seu sonho de cursar Medicina. O ex-brother surgiu sorridente com a lembrança e o vídeo viralizou na web.



"Trouxe para você o seu primeiro jaleco. Você merece o mundo", declarou o fã ao entregar o presente, que trazia a inscrição "Dr. Davi Brito".Vale lembrar que, aos 21 anos, o ex-BBB ingressou no programa com o objetivo de estabilizar a situação financeira de sua família e pagar por uma faculdade de Medicina.



Nas redes sociais, o momento viralizou e dividiu opiniões. “Fechando o vidro [do carro] quase prendendo a mão dos fãs, ainda ficam puxando o saco”, detonou uma internauta. “Arrogância já tem”, criticou outro. “Depois de Juliette ele foi o único que mereceu ganhar ! Desejo muito sucesso pra ele”, defendeu uma terceira. “Avisa que é ELE BRASIL”, disparou mais uma.



Para quem não acompanhou, o baiano foi escolhido pelo público na dinâmica do “Puxadinho”, com 60,94% dos votos. Inclusive, durante o reality show, Davi ganhou uma bolsa de estudos de Medicina da Estácio, um benefício avaliado em mais de R$ 700 mil. O participante se emocionou ao receber a notícia, ressaltando seu desejo de cursar a faculdade.