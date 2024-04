Treta entre Jaque e WL Guimarães continua após fala polêmica: 'Gatilho' - Foto: Reprodução

Publicado 17/04/2024 12:03 | Atualizado 17/04/2024 12:54

A polêmica entre Jaquelline e WL Guimarães, originada por uma promessa feita durante A Fazenda 15, ganhou novos capítulos. Os famosos protagonizaram uma intensa troca de farpas no Twitter após a declaração da campeã sobre o influenciador. A ex de Lucas Souza revelou estar incomodada com o rapaz.

Em uma live, Jaquelline afirmou que as cobranças de WL a estavam incomodando e insinuou que ele "parecia estar passando fome". WL Guimarães respondeu às acusações: “Te pedi nada, não, ô doida [...] Você inventou de fazer esse trato, sabendo do jogo que tínhamos feito e agora quer meter dessa?”, perguntou o influenciador.

A ex de Lucas Souza então seguiu detonando o famoso por cobrar os R$ 50 mil que ela prometeu durante o reality show. “Deveria ter vergonha, depois que eu saí e vi tudo que você falava de mim”, disparou a ex-Fazenda, mostrando print de cobranças. “Você veio me cobrar antes mesmo de eu receber o dinheiro do prêmio”, revelou.

Diante das provas apresentadas pela campeã, WL ponderou: “Cobrar é uma coisa, pedir é outra! Nunca te pedi nada! Sombra dos outros”, detonou ele. “Eu fui uma das protagonistas da edição [...] E você me chamando de sombra? Logo você? Qual foi sua % na final mesmo?”, ironizou Jaque e encerrou afirmando que o influencer não verá “um tostão furado” do seu bolso.

Após o fim da troca de acusações no X, antigo Twitter, WL Guimarães surgiu em seus stories do Instagram para se posicionar sobre a polêmica. “Isso me gerou o gatilho porque já passei fome, tanta gente que passa fome no Brasil e no mundo, e a pessoa lança um bagulho desse [...] Pelo amor de Deus”, refletiu o influencer.