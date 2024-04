Ana Clara vai apresentar o reality show 'Estrela da Casa' - Reprodução

Ana Clara vai apresentar o reality show 'Estrela da Casa'Reprodução

Publicado 17/04/2024 09:37

O clima é de festa com a vitória de Davi Brito no BBB 24! E enquanto o calabresa leva o grande prêmio para casa, outros tomam bronca. A apresentadora Ana Clara aceitou tirar algumas fotos do campeão com Tadeu Schmidt, que comanda a atração, e levou xingo de Boninho por não liberar logo o baiano.



Em um vídeo que circula nas redes sociais, a ruiva se oferece para fotografar o apresentador e o vencedor da edição. Ela até escolhe o melhor fundo para o clique, com a logo do Big Brother Brasil 24 surgindo no registro. Mas a voz de Boninho logo toma entoa no estúdio e a famosa faz uma careta para a câmera do Multishow.



“Ana Clara, por favor, libere o Davi”, disse o Big Boss com a conhecida entonação que fez tantos ex-participantes perderem estalecas ao longo da edição. “Peraí! Não vou liberar nada, ri aí”, responde a ex-siter enquanto tira fotos da dupla. “Olha, ninguém merece. Não posso nem fazer o meu trabalho aqui, duplo”, desabafou ela.



Nas redes sociais, o momento repercutiu e internautas se divertiram com a apresentadora. “Ela é um ícone!”, declarou a página Gina Indelicada. “Ana Clara manda no Boninho desde a edição dela, que nem a Maísa mandava no Silvio Santos”, comparou uma seguidora. “O tanto que Tadeu tá feliz com essa vitória (risos)eu amo”, reparou outra.