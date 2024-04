Justiça manda penhorar salário de Ana Hickmann na Record - Foto: Reprodução

Publicado 16/04/2024 21:29 | Atualizado 16/04/2024 21:31

Enquanto o ex-marido de Ana Hickman, Alexandre Correa, desmentia este jornalista por uma informação verídica, novos desdobramentos vieram à tona! Na noite desta sexta-feira (16), a Justiça de São Paulo, decretou a penhora de objetos na mansão da famosa e do empresário em Itu.



A juíza Lucia Helena Bocchi Faibicher, da comarca de São Paulo, foi a responsável pela decisão de negar o bloqueio das contas pessoais de ambos, mas permitir a penhora sobre objetos suntuosos como joias e obras de arte. Os bens de uso familiar, como computadores e eletrodomésticos, permanecerão apenas na quantidade necessária.



Além disso, a Justiça autorizou a penhora de créditos do ex-casal junto à Record e qualquer outra empresa do grupo da emissora. Ou seja, Ana Hickmann, apresentadora no canal televisivo, terá o salário bloqueado segundo determinação da juíza. Vale destacar que o valor do débito é de quase R$ 900 mil e a famosa e o ex-marido podem recorrer à decisão.