Davi Britto e Mani ReggoReprodução/Instagram

Publicado 17/04/2024 16:40 | Atualizado 17/04/2024 16:48

Maria Beltrão encontrou Davi no projac antes do campeão do BBB 24 tomar café da manhã com Ana Maria Braga nesta quarta-feira (17). A apresentadora do "É de Casa" parabenizou o baiano e aproveitou para perguntar sobre os planos para se casar com Mani Reggo.

"Calma Calabreso, parabéns! Vai casar mesmo?", perguntou Beltrão. "Vou casar", garantiu Davi. "Comprou a aliança mesmo?", questionou a apresentadora. "Vou comprar as alianças, estou esperando cair na conta os milhões pra comprar", declarou o ex-brother.

Em seguida, Davi revelou que passou a noite em claro após vencer o reality show. "Não tem como dormir. Só vou sábado e domingo", brincou o campeão.

No "Mais Você", o baiano falou sobre o relacionamento com Mani e revelou que os dois estão juntos há um ano e seis meses. "A gente está na fase do conhecimento, do beijinho, de tomar sorvete na praia olhando o mar", brincou Davi.

"Que conversa é essa, está querendo me enrolar?", declarou Ana Maria. O ex-motorista de aplicativo explicou que não queria ser tão direto. "Eu não vou direto ao assunto, né, Sincerão já passou!", completou.