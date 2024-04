Filha do Ceará impressiona por imitar Beatriz do BBB 24 - Reprodução/Instagram

Publicado 17/04/2024 15:53 | Atualizado 17/04/2024 16:03

O humorista Ceará compartilhou um vídeo da filha imitando a Beatriz do BBB 24 e impressionou os seguidores. Enquanto assistia a grande final do reality show na última terça-feira (16), o artista ficou chocado com o talento da pequena Valentina Muniz.

Em vídeo publicado nos stories do Instagram, Valentina aparece imitando o tom de voz da ex-sister enquanto cita os bordões de Beatriz no programa, como "Brasil do Brasil".

"Essa Valentina é uma figura! Olha só essa imitação da Bia do Brasil", declarou o humorista. "Pode um negócio desse? Você me surpreende, eu não sabia disso Valentina, que você estava imitando o pessoal do BBB, parabéns, é observando que se aprende", elogiou. Confira:

Os internautas também ficaram impressionados com a imitação. "Gente, ela imita direitinho", disse uma. "Filha de quem é, não poderia ser diferente", comentou outro. "Filha de peixe, peixinho é (risos). Ela tem talento", declarou uma terceira.