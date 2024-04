Mãe de Matteus comenta affair do filho no BBB: 'Preferia que não tivesse' - Foto: Reprodução

Mãe de Matteus comenta affair do filho no BBB: 'Preferia que não tivesse'Foto: Reprodução

Publicado 17/04/2024 12:46 | Atualizado 17/04/2024 12:54

Luciane Amaral, mãe de Matteus, participou do programa Encontro na manhã desta quarta-feira (17). Ao compartilhar suas impressões sobre a final do BBB 24, ela foi direta ao opinar sobre o posicionamento do gaúcho no reality show. Além de comentar a vitória de Davi Brito com 60,52% dos votos.

Vice-campeão da edição, Matteus teve envolvimento romântico com as sisters Anny e Isabelle durante sua estadia na casa, o que surpreendeu sua mãe. "Preferia que ele não tivesse se relacionado com ninguém. Achei que poderia atrapalhar o jogo dele", revelou Luciane, surpreendendo o público.

Questionada sobre a possibilidade de algum namoro se desenvolver fora da casa, Luciane respondeu com neutralidade: "O que ele decidir, vai ser aprovado. Ele estando feliz, estou feliz", afirmou ela.

Embora a mãe de Matteus não queira se envolver nos relacionamentos do filho, os internautas querem! Nas redes sociais, a maioria dos fãs espera um namoro oficial com Isabelle. "Ele tem um coração muito lindo e me conquistou", afirmou Cunhã no “Bate Papo BBB”. "Quero ficar mais pertinho dela. Temos muito o que conversar aqui fora", rebateu o Alegrete, dando a entender que o romance deve continuar.