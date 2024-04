Atleta paralímpico volta a ser assunto nas redes após supostos nudes. - Foto: Reprodução

Atleta paralímpico volta a ser assunto nas redes após supostos nudes. Foto: Reprodução

Publicado 17/04/2024 10:25 | Atualizado 17/04/2024 11:56

Vinicius Rodrigues, quinto eliminado do BBB 24, acaba de ressurgir na mídia! O ex-BBB ficou conhecido na edição por protagonizar nudes no reality show. Agora, fora da casa mais vigiada do Brasil já há algum tempo, o atleta paralímpico teve cliques quentes vazados na web.



Nas redes sociais, internautas reagem com humor sobre as imagens, especulando até mesmo se o vazamento foi proposital para ganhar visibilidade. “Serve um jantar pra uma família na faixa de 6 pessoas graças a Deus”, brincou um seguidor. “O cajado abençoado”, ironizou outro. “Será que é ele mesmo?”, perguntou uma terceira, desconfiada.



Durante sua participação no programa, Vinicius já havia recebido comentários sobre exposição de suas partes íntimas. Inclusive, o ex-brother ficou sabendo dos nudes em uma conversa com Ed Gama no 'Bate-Papo BBB'. O apresentador revelou que algo inusitado havia sido observado no reality, gerando risadas.



Na ocasião, o humorista leu um comentário que Vinicius recebeu de um internauta: "Vini, pode se dizer que você mostrou até demais! E gostamos muito do que vimos! Você é gigante", garantiu o telespectador. Em seguida, Ed Gama explicou: "Vazou um ‘negócio’, trocando de roupa, toalhinha e tal. E a gente viu [...] Por isso que o pessoal está falando que você é gigante", disse o humorista aos risos.



Surpreso com a revelação, o ex-BBB explicou que temeu algo do tipo. "Não estava aprendendo a trocar de roupa… Será que foi o ‘cotinho’?", perguntou o ex-participante em referência à sua perna amputada. "Nos primeiros dias eu falei ‘será que escapou alguma coisa?'", revelou Vini. "Escapou!", garantiu o apresentador. "Eita!", respondeu o atleta.