Lucas Henrique, o Buda do BBB 24, detalha relação com Camila Moura Foto: Reprodução

Publicado 17/04/2024 09:16

O capoeirista Lucas Henrique, conhecido como Buda, ainda está se adaptando à vida pós-BBB 24. Ele compartilhou detalhes sobre sua situação atual com a ex-esposa, Camila Moura, após a polêmica separação. Vale destacar que o Brasil soube do término antes do ex-BBB.

Lucas revelou que ele e Camila estão conversando e seguindo em frente, apesar das dificuldades enfrentadas após sua saída do reality. "A gente está conversando. Seguindo a vida. Faz parte. Jogo é jogo, vida é vida. Quero colher muitas coisas boas aqui fora, apesar dos meus erros", disse ele ao site Quem.

Além de reconhecer os erros cometidos durante sua participação no reality show, o capoeirista revelou estar focado em colher coisas positivas fora da casa. "A gente tem que tocar a vida pra frente. Recebi muito carinho, mas muito hate também. Big Brother mexe muito com a cabeça das pessoas", ponderou.

Apesar da falta de tempo devido aos compromissos pós-BBB, Lucas afirma que está em contato com Camila Moura, embora ainda não tenha sido pessoalmente. A possibilidade de uma reconciliação ainda é incerta, e ele prefere abordar o assunto em outro momento.