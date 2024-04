Boninho dá spoilers da próxima prova do Líder no 'BBB 24' - Reprodução

Publicado 16/04/2024 20:28

Mesmo antes da final do BBB 24, o público já está ansioso para a próxima edição! Na verdade, 120 mil possíveis participantes do BBB 25 correram para se inscrever na casa mais vigiada do Brasil. Segundo Boninho, mais de 60 mil duplas foram cadastradas em apenas 12 horas após a liberação.

O Big Boss compartilhou a empolgação dos internautas nas redes sociais e aproveitou para aconselhar os futuros brothers e sisters em potencial. "Inscrições voando! Pico de 1.000 por minuto! Se você começou a sua, finaliza logo! Já recebemos 60 mil em duplas, totalizando 120 mil participantes”, começou o diretor.

Boninho informou que as inscrições serão encerradas em breve. “Quando bater em 40% a gente vai fechar para avaliar como está acontecendo em cada praça que a gente abriu e depois recomeçar. Então, assim, se você já começou o processo, corre lá e termina sua inscrição o mais rápido possível”, alertou.

Enquanto Davi, Isabelle e Matteus disputam o prêmio do BBB 24, o próximo reality já promete novidades. Desta vez, as inscrições são em dupla. De acordo com o GShow, o processo requer duas pessoas conectadas por um laço, como melhores amigos, casais ou familiares.