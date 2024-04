MC Bin Laden encara botão de resistência do 'BBB 24' - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 16/04/2024 17:41 | Atualizado 16/04/2024 17:44

MC Binn, conhecido anteriormente como Bin Laden, compartilhou um desabafo nas redes sociais. O famoso falou sobre as crises de ansiedade que enfrentou após sua participação no BBB 24. O cantor revelou sua luta contra o problema e sua decisão de buscar ajuda médica para lidar com as dificuldades.

Em seu relato, MC Binn explicou como descobriu o transtorno: “Lá dentro [do reality show] descobri que eu tive algumas crises de ansiedade e que foram geradas não só pelo estresse, mas também pela saudade, pelas preocupações e outras coisas mais”, explicou o famoso.

No entanto, o cantor deixou claro que vai procurar ajuda. “Eu vou tratar isso, porque tem atrapalhado o meu sono. Eu estou com muita dor de cabeça nesse momento”, revelou. “Tem muita coisa boa por vir, então não é hora de desistir”, destacou MC Binn.

O cantor também encorajou outros que enfrentam desafios semelhantes a não desistirem. “Então, jamais na sua vida deixe de lutar, tá?”. Em seguida ele indicou que quem estiver enfrentando momentos dicíceis, considere ligar para o Centro de Valorização da Vida (CVV), pelo número 188, e “desabafar”.