Publicado 16/04/2024 17:04

Poucos dias após brilhar no Coachella, Ludmilla se vê envolvida em uma situação nem um pouco glamourosa. A cantora enfrenta um processo por não realizar um show para o qual foi contratada, após sofrer uma contusão. O caso remonta a 2019 e perdura até atualmente.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, Ludmilla fechou contrato para se apresentar “Baile do Bixo FACIC”, no Cruzeiro, SP. Porém, na época, a famosa se machucou jogando tênis e cancelou a atração. Embora tenha recebido o valor previsto pelo show, a cantora e o seu empresário não teriam remarcado a apresentação, o que levou à ação judicial.

Após quatro anos do ocorrido, a empresa que contratou a dona do hit “Maliciosa” moveu um processo exigindo a marcação e realização do show. A juíza ordenou que Ludmilla apresentasse cinco datas para a escolha, dando prazo de três dias para cumprimento da obrigação.

Vale destacar que a cantora recebeu R$ 65 mil pelo show que jamais aconteceu, além de valor referente a outras despesas, incluindo R$ 2.750 para alimentação. A “ação monitória” seguia em sigilo, mas há alguns dias a juíza determinou que o segredo de Justiça não seria mais uma necessidade.