Publicado 16/04/2024 18:10 | Atualizado 16/04/2024 18:39

Nessa terça-feira (16), durante a final do BBB24, Davi Brito causou polêmica ao expressar o desejo de ter um filho homem para ensiná-lo a ser "macho". A declaração provocou reações intensas nas redes sociais, levando a apresentadora Nany People a comentar sobre o assunto.

Ao compartilhar sua própria experiência, a apresentadora do “Mesa Cast BBB” revelou que seu pai tinha pensamentos semelhantes: “Meu pai pensava a mesma coisa (risos). E segue o baile (risos). E VIVA SÃO DAVID PEOPLES!”, escreveu ela em comparação às expectativas de Davi para um futuro filho.



Vale destacar que a fala de Davi deu o que falar entre os internautas, que também expressaram opiniões sobre o comentário da apresentadora. Nany People, conhecida como a atriz transexual mais famosa do Brasil, já falou abertamente sobre sua jornada de autodescoberta e transição de gênero.

"Uma frase de um homem comum… Em todas as famílias tem quem fale assim…mas o povo q atacar o rapaz", apontou uma fã. "Só lembrar que Bolsonaro foi eleito com esse tipo de fala. Brasileiro adora exemplos porcos e de moral duvidosa", detonou outro. "Não adianta tentar tirar o prêmio do Davi que eu vou passar pano ele pode bater numa pessoa lá dentro da casa que ainda vou torcer por ele", defendeu uma terceira. "Tão novinho e com esses pensamentos marchistas", afirmou mais um.