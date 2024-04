Deniziane, segunda mulher eliminada, escolheu um vestido branco de manga longa - TV Globo / João Cotta

Deniziane, segunda mulher eliminada, escolheu um vestido branco de manga longaTV Globo / João Cotta

Publicado 16/04/2024 16:22 | Atualizado 16/04/2024 16:23

Fora do 'BBB 24', Deniziane resolveu rebater comentários polêmicos envolvendo Isabelle, sua ex-colega de confinamento. Nas últimas semanas, a manauara engatou um romance com Matteus, o mesmo com quem a mineira teve um affair durante o programa.

Um internauta acusou Isabelle de ter se destacado no jogo apenas após se tornar 'amante' do gaúcho, gerando comentários controversos. "Só uma levou fama de amante e escorada em macho. E não foi a Deniziane", detonou o usuário nas redes sociais. Sem hesitar, Deniziane saiu em defesa da sister e pediu o fim da rivalidade.

"Gente, por favor, parem com essa rivalidade", pediu a ex-BBB no X, antigo Twitter. É importante relembrar que Deniziane teve um envolvimento romântico com Matteus, mas decidiu dar um tempo na relação pouco antes de sair do jogo. Logo, o gaúcho se aproximou de Isabelle, iniciando um affair na reta final do programa.