Gabi Martins abriu uma caixinha de perguntas em seu perfil no Instagram nesta terça-feira (16) e revelou que está solteira. A cantora havia sido apontada como affair do deputado federal Euclydes Pettersen, mas negou o relacionamento.

"Por que está vivendo mais a sua vida em off?", perguntou um fã nos stories. Em seguida, a ex-BBB respondeu: "Por dois motivos, estou solteira e segundo não quero mais expor minha vida pessoal. Quero preservar esse lado e mostrar o que eu tenho de melhor, que é meu trabalho. Minha música", disse.

Os rumores do relacionamento de Martins e Pettersen surgiram em dezembro do ano passado. Em março, os dois foram flagrados viajando junto com amigos por Barcelona, na Espanha.

Na conversa com os fãs no Instagram, a cantora sertaneja não hesitou ao revelar seu grande sonho: "Ser mãe e ter minha família".