Viih Tube detona Cariucha e defende EliezerReprodução/Instagram

Publicado 16/04/2024 08:32 | Atualizado 16/04/2024 08:38

Viih Tube se pronunciou na noite da última segunda-feira (15) após Cariúcha chamar Eliezer de biscoiteiro no "Fofocalizando". Durante a atração do SBT, a apresentadora disse que o ex-BBB só está na mídia por conta do casamento com a influencer.

“Esse Eliezer, agora vou falar, é um biscoiteiro! Ele já falou mal de mim, não vou com os córneos dele. E outra, ele só está na mídia por causa da Viih Tube. Porque se não fosse a Viih Tube, ele estava esquecido, era só um ex-BBB. A verdade tem que ser dita. Toda semana ele tá causando na internet”, disparou

Cariúcha ao falar sobre a polêmica envolvendo Eliezer e Manu Bahtidão na festa de aniversário de Lua.

Viih não gostou da declaração da apresentadora e mandou um recado por vídeo para ela. "Cariúcha, meu amor. Se você se sente no direito de falar do meu marido, eu acho que não tem problema falar de você também. Se você acha que as pessoas só lembram dele por causa de mim e que ele é um biscoiteiro, é a sua opinião, que graças a Deus eu não dou a mínima", iniciou.

"Já que você deu a sua, eu também posso dar a minha. Muitas pessoas também só lembram de você por causa da Jojo, você acredita? Às vezes tem coisas que a gente não precisa falar, porque sabe que pode magoar o outro. Mas, já que você tentou magoar ele, acho que não tem problema eu tentar te magoar, né?”, desabafou.

Em seguida, Viih saiu em defesa do trabalho do marido nas redes sociais. "É muito injusto você vir aqui menosprezar o corre de alguém sem nem conhecer. Sabe o que Isso mostra pra mim? Que você não mudou nada desde 'A Fazenda'", alfinetou.

No vídeo publicado nos stories, Viih Tube ainda chamou a apresentadora de “biscoiteira”. No entanto, pouco depois ela deletou a série de publicações.