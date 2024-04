Bandidos tentam roubar casa de Nando Reis em São Paulo - Reprodução/YouTube

Publicado 15/04/2024 18:25 | Atualizado 15/04/2024 18:39

A Polícia Militar prendeu, na madrugada desta segunda-feira (15), três homens que planejavam invadir o condomínio e assaltar a casa do cantor Nando Reis, na zona oeste da capital de São Paulo.

De acordo com o "Balanço Geral", os três bandidos ficaram nervosos ao serem abordados pelos agentes. Os policiais encontraram ferramentas e o dispositivo que abria o portão da vila onde fica a propriedade, no Itaim.

Ao serem questionados sobre qual seria o uso do aparelho, os suspeitos confirmaram que planejavam assaltar a residência de Nando. Os policiais também verificaram a placa do veículo e descobriram que o carro havia sido roubado.

O músico não estava no local no momento da prisão dos criminosos. Nando Reis se apresentou em Curitiba, no Paraná, no último domingo (14). A polícia abriu uma investigação para descobrir se haviam outras pessoas envolvidas na tentativa de assalto.