Web aponta indireta de Bruno Gagliasso após ser exposto por Fernanda Paes LemeReprodução/Instagram

Publicado 15/04/2024 15:29

Após Fernanda Paes Leme fazer uma postagem polêmica sobre o afastamento de Bruno Gagliasso, o ator publicou uma foto ao lado da família e internautas apontaram a legenda da postagem como uma indireta para Fernanda.

Em seu perfil no Instagram, Gagliasso surgiu ao lado da mulher, Giovanna Ewbank, e dos três filhos, Titi, Bless e Zyan, no rancho da família, no Rio de Janeiro. "Nada é mais importante do que vocês", escreveu na legenda.

A postagem viralizou e internautas apontaram como uma indireta para a polêmica envolvendo Fernanda Paes Leme. “Senti uma sutil indireta”, disse um. “Entendi a referência”, comentou outro. “Família ainda. Só vocês sabem o que enfrentam pra protegê-la”, declarou uma terceira.

No último sábado (13), a atriz publicou uma foto com Bruno para comemorar o aniversário de 42 anos do artista e expôs que a amizade dos dois estava abalada. "Estava achando que minha filha poderia nascer hoje... Ela está mexendo tanto... Estou até quietinha agora, deitada no sofá com os pés para cima... No fundo, eu torci para ela segurar. Além de ser aniversário de um dos meus afilhados, também é o dia do Bruno. E dia 13 é tão dele! Já celebramos de formas tão especiais esse dia, em tantos lugares...", escreveu Fernanda.

"Ele ama esse número e por mais que eu nem lembre quando foi a última vez que o encontrei, que conversamos de verdade (não rapidinho aqui), que realmente estivéssemos próximos, olhando no olho. Temos muita história e queria que esse dia seguisse dele", prosseguiu.

"Não, ninguém brigou, mas teve um afastamento e quem sabe um dia eu saiba por quê... Ou não também. E está de coração, tudo bem. Bruno, que você siga realizando seus sonhos, fazendo o que faz seu brilho de verdade, sendo esse cara único e imprevisível... Eu sigo aqui, torcendo pelas suas conquistas, amando seus filhos que sinto muita saudade e desejando muita saúde e sucesso para você e sua família linda. Parabéns", completou ela.

Após a postagem viralizar nas redes sociais, Fernanda Paes Leme excluiu a declaração.